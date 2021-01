KORONAVÍRUS Česká vláda schválila žiadosť o predĺženie núdzového stavu: Znovu otvoria papiernictvá

Ilustračné foto

PRAHA - Česká vláda schválila v pondelok žiadosť o predĺženie núdzového stavu o 30 dní, do 21. februára. Pre portál iDNES.cz to povedal premiér Andrej Babiš. Poslanci o žiadosti rozhodnú tento týždeň. Dôvodom je, že keby sa nechal epidémii voľný priebeh, do troch týždňov by sa prekročila kapacita českého zdravotníckeho systému.