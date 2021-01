KORONAVÍRUS Francúzsko zavádza celoplošný zákaz vychádzania a prísne kontroly na hraniciach

Momentálna epidemiologická situácia vo Francúzsku je "pod kontrolou" a nevyžaduje si, aby vláda opäť pristúpila k výraznému obmedzeniu pohybu ľudí a ekonomických aktivít v podobe tzv. lockdownu, konštatoval Castex. Minister zdravotníctva Olivier Véran však na tejto tlačovej konferencii informoval, že francúzska vláda sa chystá "výrazne sprísniť podmienky pre vstup" na francúzske územie a "posilniť hraničné kontroly". Všetci cestujúci, ktorí chcú do Francúzska pricestovať z destinácie mimo Európskej únie, od pondelka budú musieť pred odchodom absolvovať test. Vstup do lietadla alebo na palubu lode bude možný len s negatívnym výsledkom testu. Takíto cestujúci budú musieť po príchode do Francúzska ísť na sedem dní do karantény a po jej skončení sa podrobiť druhému testu PCR.

Premiér Castex informoval, že situácia vo Francúzsku je "zjavne znepokojujúca, aj keď sa za niekoľko posledných dní celkovo stabilizovala", keď denne pribúda okolo 16.000 nových prípadov potvrdenej nákazy koronavírusom nového typu. Zároveň sa každý deň zistí 200-300 nových prípadov nákazy tzv. britským variantom koronavírusu SARS-CoV-2. Všetko však nasvedčuje tomu, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú proti tomuto variantu účinné. Castex ďalej uviedol, že tlak na nemocnice vo Francúzsku sa stabilizoval, no naďalej čelia náporu vysokého počtu pacientov. Dodal, že podľa bilancie zo stredy bolo v celom Francúzsku na tzv. covidových oddeleniach hospitalizovaných 24.769 ľudí, čo je o 28 viac ako minulý týždeň. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 2711 osôb, o 95 viac ako pred týždňom.

Pokiaľ ide o školy, Castex sa vyslovil za to, aby zostali otvorené. Avizoval, že sa posilnia sanitárne opatrenia v školských jedálňach, pozastavia sa pohybové aktivity v interiéri škôl i v rámci krúžkov. Zvýšia sa aj kapacity pre testovanie. Minister školstva Jean-Michel Blanquer zdôraznil, že je "nevyhnutné udržať školy otvorené, pretože to má psychologické, zdravotné a výchovné dôsledky". Blanquer informoval, že stredné školy budú v tzv. hybridnej prevádzke, čo je kombinácia prezenčného a dištančného vyučovania, aj po 20. januári. "V súčasnej situácii považujeme tento hybridný režim za efektívny," uviedol minister. Chce tiež dosiahnuť, aby sa študenti maturitných ročníkov čo najskôr začali vzdelávať len prezenčnou formou.

Podľa televízie BFM Castex na tlačovej konferencii ocenil zodpovedné správanie občanov Francúzska počas nedávnych sviatkov, vďaka ktorému sa nevytvorili nové ohniská epidémie. Uviedol, že súčasná epidemiologická situácia vo Francúzsku je dôkazom správnosti "preventívnej aj aktívnej stratégie, ktorá bola po celý čas konzistentná". Minister hospodárstva Bruno Le Maire na tlačovej konferencii informoval o novom balíku pomoci pre podnikateľov. Castex v tejto súvislosti povedal, že podporné mechanizmy zostanú zachované tak dlho, ako to bude potrebné. "K neistote v oblasti zdravia nechceme pridávať aj ekonomickú neistotu," zdôraznil.