KORONAVÍRUS Británia schválila vakcínu firmy Moderna: Na vstup do krajiny treba negatívny test

Vakcína podľa ministerstva "spĺňa prísne štandardy bezpečnosti, účinnosti a kvality" stanovené spomínaným regulačným orgánom a bude dostupná "na jar". Vakcína od firmy Moderna je určená pre dospelých od 18 rokov. Podáva sa v dvoch dávkach do ramena, pričom odstup medzi dávkami je 28 dní. V klinických skúškach preukázala účinnosť 94,1 percenta.

Ako uviedla televízia Sky News, britská vláda súhlasila s nákupom ďalších desiatich miliónov dávok tejto očkovacej látky; už predtým si zabezpečila sedem miliónov dávok. "Je to ďalšia skvelá správa a ďalšia zbraň v našom arzenáli na ovládnutie tejto strašnej choroby," povedal britský minister zdravotníctva Matt Hancock. Dodal, že vo Veľkej Británii už bolo zaočkovaných takmer 1,5 milióna ľudí a hneď ako bude vakcína spoločnosti Moderna k dispozícii, "umožní ešte viac urýchliť náš očkovací program".

Hancock zároveň vyzval občanov, aby počas očkovania najviac ohrozených skupín obyvateľstva pokračovali v dodržiavaní pravidiel a pomohli tak čo najviac znížiť počty nakazených a mŕtvych. V Británii, ktorá má takmer 67 miliónov obyvateľov, sa už proti ochoreniu COVID-19 očkuje dvoma vakcínami: od začiatku decembra 2020 produktom firiem Pfizer a BioNTech a od konca rovnakého mesiaca vakcínou vyvinutou Oxfordskou univerzitou s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca. Druhá menovaná vakcína zatiaľ nebola schválená na použitie v Európskej únii.

Zdroj: TASR – Radovan Stoklasa

Negatívny test na COVID-19 pri vstupe do krajiny

Všetci cestujúci, vrátane občanov Spojeného kráľovstva, sa pred vstupom do Británie budú musieť preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Test nebude môcť byť starší ako 72 hodín. V piatok o tom informovala agentúra AFP. Cestujúci prichádzajúci do Británie z rizikových krajín budú musieť podstúpiť desaťdňovú karanténu bez ohľadu na výsledok testu.

Podľa britského ministra dopravy Granta Shappsa budú tieto nariadenia platiť od budúceho týždňa pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Británie lietadlom, loďou alebo vlakom. Do dopravných prostriedkov smerujúcich do Spojeného kráľovstva budú môcť ľudia podľa ministra nastúpiť len s negatívnym výsledkom testu, informovala stanica BBC.

Zdroj: TASR/DPA via AP/Michael Kappeler

Cieľom sprísnených opatrení je predísť ďalšiemu šíreniu nového, nákazlivejšieho variantu vírusu SARS-CoV-2, ktorý sa koncom minulého roka objavil na juhu Anglicka. Ďalší nový variant nedávno hlásili aj v Juhoafrickej republike (JAR). V prípade porušenia nových opatrení hrozí pokuta vo výške 500 libier (približne 550 eur).

Vlády Škótska, Walesu a Severného Írska podľa Shappsa pravdepodobne príjmu rovnaké opatrenia v čo najkratšom čase. "Obávam sa, že tieto nariadenia budú už počas budúceho týždňa platiť v celom Spojenom kráľovstve," uviedol Shapps pre televíziu Sky News. V Anglicku a Škótsku už od utorka z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie opäť platí celoplošný lockdown. Očakáva sa, že v poradí tretí takýto lockdown potrvá najmenej do polovice februára.