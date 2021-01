Po zosuve pôdy v Nórsku našli živého psa: Pátranie po nezvestných pokračuje

Minulotýždňový zosuv pôdy v nórskej dedine Ask spôsobil viaceré škody

Zdroj: SITA/Terje Pedersen/NTB via AP

OSLO - Na mieste minulotýždňového zosuvu pôdy v nórskej dedine Ask objavili v pondelok večer živého psa, čo podľa miestnej polície dáva nádej, že niektorú z troch nezvestných osôb by mohli nájsť ešte nažive. Uviedla to v utorok agentúra DPA.