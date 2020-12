2021 je tu! Krajiny naprieč svetom postupne vítajú Nový rok

V oboch krajinách sú novoročné nálady a oslavy vstupu do roka 2021 stlmené v dôsledku koronavírusovej epidémie. Hoci na Kiribati dosiaľ nepotvrdili žiadne prípady nákazy a Samoa hlásila prvého infikovaného len v polovici novembra, verejné ohňostroje tam zrušili. Zahraniční turisti ostrovy v južnom Pacifiku nemôžu v súčasnosti navštíviť, uviedla vo štvrtok agentúra DPA.

Obe krajiny sa pozerajú do nového roka so znepokojením aj s ohľadom na celosvetovú klimatickú zmenu. V samojskej metropole Apia viedli búrky k záplavám. S tými bojuje aj celkovo 3000 ostrovov patriacich ku Kiribati, a to z dôvodu rastúcej hladiny mora.

Samoa bývala donedávna medzi krajinami, ktoré vítali nový rok ako posledné, v roku 2011 však "preskočila" dátumovú hranicu, keď sa v záujme podpory cestovného ruchu vrátila do západnejšieho časového pásma.

Miliardy ľudí budú v najbližších hodinách vítať rok 2021 v ďalších častiach sveta. Austrálske Sydney sa do nového roka presunie o 14.00 h SEČ, zatiaľ čo Moskva predbehne strednú Európu o dve hodiny. Medzi poslednými bude Americká Samoa, ležiaca iba 220 kilometrov východne od Samoy na opačnej strane dátumovej hranice.