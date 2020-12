KORONAVÍRUS Tragický deň pre Spojené štáty: Z krajiny hlásia rekordný počet obetí

Podľa údajov univerzity úrady zaznamenali v stredu aj 189.671 nových prípadov nákazy koronavírusom. Od začiatku pandémie zaregistrovali už 19.715.899 prípadov a 341.845 súvisiacich úmrtí. Novozvolený americký prezident Joe Biden v utorok skritizoval tempo, akým vláda odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa distribuuje vakcíny proti novému koronavírusu v krajine.

Podľa Bidena pri súčasnej rýchlosti vakcinácia miestneho obyvateľstva "nebude trvať mesiace, ale roky". Budúci prezident prisľúbil, že po nástupe do úradu zrýchli tempo päť- až šesťnásobne tak, aby bolo denne zaočkovaných jeden milión Američanov. Biden v tejto súvislosti uviedol, že svojmu tímu nariadil pripraviť omnoho agresívnejšiu stratégiu distribúcie vakcín.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

"Urobím všetko možné, aby sme sa pohli správnym smerom," povedal. Zároveň však uznal, že aj pri zvýšenom tempe bude trvať niekoľko mesiacov, kým bude zaočkovaná väčšina obyvateľstva.

Aj Kalifornia už hlási prvý prípad zmutovaného vírusu

Guvernér americkej Kalifornie Gavin Newsom oznámil v stredu prvý známy prípad nového a zjavne nákazlivejšieho variantu koronavírusu v tomto najľudnatejšom štáte USA. Stalo sa tak po tom, čo v USA v utorok zaznamenali prvý prípad nákazy novým variantom koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý sa začal šíriť z Británie. Zaregistrovali ho v štáte Colorado, uviedla agentúra AP.

Americký imunológ a hlavný odborník Bieleho domu na koronavírus SARS-CoV-2 Anthony Fauci uviedol, že toto zistenie nie je prekvapujúce a že sa to dalo čakať. Nový variant koronavírusu v štáte Colorado objavili miestne zdravotné úrady vo vzorke 20-ročného muža, ktorý nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu. Úrady medzičasom spustili stopovanie kontaktov a začali vyšetrovať iné potenciálne prípady nákazy novým variantom vírusu v štáte.

Zdroj: SITA/AP Photo/Robert F. Bukaty, File

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vydalo 25. decembra nové pravidlá, podľa ktorých sa cestujúci zo Spojeného kráľovstva musia pred letom do Spojených štátov preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Nový variant koronavírusu v Británii je podľa tamojšej vlády infekčnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by spôsoboval ťažší priebeh ochorenia COVID-19 alebo bol odolný voči existujúcim vakcínam.