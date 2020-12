Vedci skúmali novú mutáciu KORONAVÍRUSU z Anglicka: Závažné zistenie

LONDÝN - Nákazlivejšia mutácia koronavírusu zaznamenaná v polovici decembra v Anglicku zrejme nespôsobuje vážnejší priebeh ochorenia COVID-19 než iné varianty. Vyplýva to zo záverov porovnávacej štúdie anglického úradu pre verejné zdravie (PHE), na ktorú dnes upozornila agentúra Reuters.

Nový kmeň koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri predovšetkým v južnom Anglicku, je podľa britských úradov možno až o 70 percent nákazlivejší. Množstvo krajín v reakcii na toto zistenie uvalilo reštrikcie na cestovanie z Veľkej Británie. Okrem nej eviduje nový variant vírusu už niekoľko ďalších štátov.

Zdroj: Getty Images

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) doposiaľ uvádza, že nemá dôkazy o tom, že by mutácia spôsobovala vážnejší priebeh covidu-19. Vedci v rámci štúdie porovnávali 1769 ľudí infikovaných novým variantom s rovnakým počtom osôb s takzvaným "divokým typom" vírusu. V oboch skupinách boli rovnakým pomerom zastúpené obe pohlavia, vekové skupiny aj miesto bydliska infikovaných. Zo 42 prípadov hospitalizácie sa 16 ľudí nakazilo novou mutáciou, zatiaľ čo 26 ľudí infikoval divoký typ. Po nákaze novým variantom zomrelo 12 ľudí v porovnaní s desiatimi zomrelými s pôvodným typom koronavírusu.

"Predbežné výsledky výskumu nenašli medzi porovnávanými prípadmi nákazy novým variantom a divokým typom žiadny štatisticky významný rozdiel v hospitalizáciách a smrtnosti do 28 dní od infikovania," konštatujú experti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Oded Balilty

Popredný epidemiológ a poradca britskej vlády Andrew Hayward v utorok varoval, že Británia mieri v nadchádzajúcich týždňoch ku katastrofe, ak kabinet neprijme prísnejšie opatrenia proti nákazlivejšiemu kmeňu koronavírusu. Ostrovné kráľovstvo v utorok zaznamenalo 53 135 nových prípadov nákazy koronavírusom, najviac od doby, kedy sa v polovici roku začalo s masovým testovaním obyvateľstva. Premiér Boris Johnson dal podľa denníka The Times súhlas na to, aby boli ďalšie oblasti zaradené do najprísnejšej štvrtej kategórie opatrení, kam už teraz spadá veľká časť krajiny.