Vo Wu-chane sa mohlo KORONAVÍRUSOM nakaziť päť percent obyvateľstva

Odhaduje sa, že vo Wu-chane, ktorý leží v provincii Chu-pej, momentálne žije 11 miliónov obyvateľov, čo by znamenalo, že vírusom môže byť infikovaných takmer 500.000 ľudí. Ak by tieto údaje boli pravdivé, celkový počet nakazených by desaťnásobne prevýšil 50.354 oficiálne registrovaných prípadov. Čína do oficiálnych záznamov neráta bezpríznakové prípady ochorenia, dodáva BBC. Počas štúdie, ktorú vykonali vedci začiatkom tohto roka, odobrali vzorky 34.000 obyvateľov Wu-chanu, ako aj širšej oblasti provincie Chu-pej, Pekingu, Šanghaja a štyroch ďalších provincií.

Výskumníci zistili, že u 4,43 percenta obyvateľov Wu-chanu sa nachádzajú protilátky proti vírusu SARS-CoV-2, zatiaľ čo v širšej oblasti provincie Chu-pej je miera prevalencie protilátok 0,44 percenta. Štúdiu zrealizovali pred príchodom medzinárodného tímu odborníkov, ktorí majú vo Wu-chane skúmať pôvod vírusu. Po niekoľkomesačných rokovaniach s Pekingom, ktorý odmietal povolenie nezávislého prešetrenia prípadu, sa dohodli, že medzinárodný tím mesto navštívi budúci mesiac.

Čína si začiatkom roka vyslúžila kritiku za krytie rozsahu epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 na svojom území. Podľa stanoviska centra pre kontrolu a prevenciu chorôb sa mimo mesta Chu-pej spomedzi 12.000 otestovaných osôb prítomnosť protilátok potvrdila len u dvoch z nich. Na základe štúdie, ktorú vykonali mesiac po tom, čo sa Číne "podarilo dostať pod kontrolu prvú vlnu" koronavírusovej pandémie, dospeli k názoru, že mimo mesta Wu-chan sa nakazil len malý počet obyvateľstva. Štúdia teda predpokladá, že protipandemické opatrenia, ktoré zaviedli vo Wu-chane, zabránili rozsiahlejšiemu šíreniu vírusu.

Vedci pôvodne predpokladali, že vírus sa rozšíril na tzv. mokrých trhoch v meste Wu-chan, odkiaľ sa preniesol zo zvieraťa na človeka. Odborníci však teraz tvrdia, že mokré trhy spôsobili rozšírenie už existujúcej nákazy.