Putin o budúcich vzťahoch Ruska so Spojenými štátmi: Neočakáva žiadnu zmenu aktuálneho stavu

"Teraz o zmene vedenia v USA a o tom, že to bude pre nás ťažšie. Nemyslím si to. Bude to ako obvykle," uviedol Putin na stretnutí s zákonodarcami a predstaviteľmi vlády. Vyjadril sa tak po tom, čo Biden prisľúbil, že Rusko potrestá za rozsiahly kybernetický útok na americké inštitúcie. Reakciu podľa agentúry AFP sľubuje hneď po svojom nástupe do funkcie prezidenta po slávnostnej inaugurácii 20. januára.

Niekoľkí vysokopostavení ruskí predstavitelia ešte pred Putinovým vystúpením vyhlásili, že od Bidenovej administratívy nečakajú nič "dobré". Putinov hovorca Dmitrij Peskov uviedol, že čo sa týka vzťahov s Washingtonom, Kremeľ nečaká "nič pozitívne". V podobnom duchu sa vyjadril aj námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.

Zdroj: SITA/AP/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin

"Rozhodne neočakávame nič dobré. A bolo by čudné očakávať niečo dobré od ľudí, z ktorých mnohí si vybudovali kariéru na rusofóbii a hádzali bahno na moju krajinu," uviedol v rozhovore pre tlačovú agentúru Interfax. Očakáva sa, že Biden zaujme voči Moskve tvrdší postoj než odchádzajúci prezident Donald Trump, ktorého nástup do funkcie prezidenta USA v roku 2016 sprevádzali obvinenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v jeho prospech, pripomína AFP.

Putin bol jedným z posledných svetových lídrov, ktorí zablahoželali Bidenovi k víťazstvu v amerických novembrových prezidentských voľbách. "Za seba môžem povedať, že som pripravený spolupracovať," uviedol.