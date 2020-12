KORONAVÍRUS Rakúsko čaká po sviatkoch tretí lockdown

Počas uvedeného obdobia budú platia obmedzenia vychádzania opäť po celý deň. Zatvorené budú do 18. januára maloobchodné prevádzky, kaderníctva či kozmetické salóny, služba click & collect (klinki a vyzdvihni) však bude fungovať ďalej. Školy prejdú od 7. do 17. januára na dištančné vzdelávanie. Športové aktivity v prírode budú regulované jednotlivými spolkovými krajinami.

Posledný týždeň tretieho lockdownu (18. - 24. januára) sa pre všetkých, ktorí majú antigénový test nie starší ako jeden týždeň, otvoria školy, maloobchodné predajne a gastronomické prevádzky, uviedol Kurz. Každý, kto nebude mať po 18. januári k dispozícii negatívny výsledok testu, bude musieť mať pri nakupovaní a v práci nasadený respirátor triedy FFP2, obyčajné rúško nebude stačiť. Okrem toho by sa mali týždenne testovať určité profesijné skupiny, ako sú učitelia, kaderníci, čašníci a predavači. Kto to odmietne, musí mať tiež nasadenú masku FFP2. "Je to stratégia do doby, kým nebude zaočkovaný dostatočný počet ľudí," povedal vicekancelár Werner Kogler.

Od 18. januára by sa podľa Koglera mohli opäť konať kultúrne podujatia. U publika sa bude vyžadovať negatívny výsledok testu, maximálny počet divákov bude 500 vo vnútorných a 750 vo vonkajších priestoroch pri 50-percentnom využití kapacity. Od 24. decembra sa otvoria aj lyžiarske strediská, ale len za predpokladu, že budú splnené minimálne požiadavky stanovené spolkovou vládou. Rozhodnutie o ich otvorení je na samotných spolkových krajinách.

Epidemiologická situácia v Rakúsku sa podľa Kurza stabilizovala a návrat k normálu očakáva v lete 2021. To sa však stane iba vtedy, ak budú všetci brať vírus vážne. "Na koronavírus zomiera každý deň viac ako 100 ľudí," upozornil kancelár. "Je na nás všetkých, ako prežijeme nasledujúcich šesť mesiacov," dodal. Kurz tiež oznámil, že s očkovaním proti novému koronavírusu sa v Rakúsku začne 27. decembra. "Čím viac sa bude očkovať, tým ďalej sa dostaneme v boji proti pandémii," povedal rakúsky kancelár.