Európsky klimatický pakt umožní Európanom zapájať sa do aktivít na ochranu klímy

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu oznámila spustenie Európskeho klimatického paktu. Ide o celoúnijnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej sa jednotlivci, komunity a organizácie môžu zapojiť do opatrení v oblasti klímy.

"Radi by sme dali všetkým príležitosť zapojiť sa do prechodu na zelené hospodárstvo a navzájom sa inšpirovať. Do boja proti zmene klímy sa môže zapojiť každý," odkázal výkonný podpredseda EK pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans. Európsky klimatický pakt je súčasťou Európskej zelenej dohody. Komisia pripomenula, že pred rokom predstavila Európsku zelenú dohodu ako plán premeny EÚ na spravodlivú, zdravú, udržateľnú a prosperujúcu spoločnosť a na zmeny spôsobu interakcie ľudí s prírodou.

Pakt vyzýva regióny, miestne komunity, priemysel, školy a občiansku spoločnosť, aby si pomocou online platformy vymieňali informácie o zmene klímy a zhoršovaní životného prostredia a o spôsoboch riešenia týchto existenčných hrozieb. Ďalším účelom klimatického paktu je pomôcť šíriť vedecky overené informácie o opatreniach v oblasti klímy a poskytovať praktické poradenstvo pre rozhodovanie v každodennom živote. Má podporovať miestne iniciatívy a mobilizovať podporu a účasť ľudí.

V úvodnej fáze budú opatrenia zamerané na štyri oblasti s cieľom okamžitého zlepšenia nielen klímy a životného prostredia, ale aj zdravia a kvality života občanov: zelené plochy, zelenú mobilitu, hospodárne budovy a ekologické zručnosti. Mandát paktu je otvorený a jeho rozsah sa bude rozvíjať v závislosti od nápadov a príspevkov od jednotlivcov i organizácií. Jeho výročné podujatia majú byť príležitosťou podeliť sa o skúsenosti a poznatky.

Inaugurácia Európskeho klimatického paktu s výkonným podpredsedom EK Fransom Timmermansom sa uskutoční prostredníctvom internetu 16. decembra predpoludním. Súčasťou programu bude aj predstavenie prvých ambasádorov a cieľov klimatického paktu EÚ.