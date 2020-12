Európska únia prisľúbila obyvateľom pásma Gazy pomoc pri zaobstaraní vakcín proti KORONAVÍRUSU

Zástupca EÚ pre Palestínske územia (západný breh Jordánu a pásmo Gazy) Sven Kühn von Burgsdorff, ktorý viedol delegáciu približne 20 ľudí, uviedol, že Únia bude pracovať spolu s OSN na "zaobstaraní vakcín pre tých, čo ju tam najviac potrebujú". "Je to veľmi zložitá záležitosť, ale... vo chvíli, keď už budú očkovacie látky dostupné, urobíme všetko, čo je v našich silách," dodal. Pásmo Gazy, kde od roku 2007 vládne islamistické hnutie Hamas, je pod prísnou blokádou uvalenou Izraelom. To je jeden z faktorov, ktoré viedli k tomu, že v enkláve je slabá zdravotnícka infraštruktúra.

Izrael argumentuje, že blokáda je nutná, aby skrotila Hamas. Hamas konal v marci veľmi rýchlo, aby zabránil šíreniu koronavírusu v pásme Gazy, preto povoľoval vstup na územie len obmedzenému počtu ľudí, ktorí sa vtedy museli povinne izolovať na tri týždne v karanténnych centrách. V polovici augusta mala enkláva zaznamenaných len približne 100 ochorení COVID-19, ale posledné dva týždne sa tam nákaza prudko zhoršuje.

V pondelok Hamas informoval, že dostal od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 20.000 testovacích súprav - po tom, čo varoval, že pre ich nedostatok už nemôže robiť testy. Pre prudký nárast prípadov Hamas tiež oznámil lockdown počas víkendov, a to od 11. decembra do konca mesiaca. Takisto zatvoril školy, univerzity, materské školy a mešity. Pásmo Gazy dosiaľ zaregistrovalo takmer 25.600 prípadov infekcie koronavírusom vrátane približne 150 úmrtí. Izraelská vláda medzitým oznámila, že dohodla milióny dávok vakcín od spoločností Pfizer a Moderna, ale nevyjadrila sa, či z tejto dodávky poskytne vakcíny aj Palestínčanom na okupovaných územiach Predjordánska a pásma Gazy.