KORONAVÍRUS WHO krotí vášne: Vakcíny nie sú zázračným liekom na túto krízu

WASHINGTON - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila, že vakcíny nie sú zázračným liekom na krízu spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2, informovala v sobotu agentúra AFP.

Vakcíny podľa riaditeľa programu núdzových operácií WHO Michaela Ryana neznamenajú "nulový" COVID-19. "Očkovanie poskytne významný a mocný nástroj do súpravy náradia, ktorú máme k dispozícii," povedal. Dodal však, že samotné vakcíny nestačia. WHO oznámila, že 51 rôznych vakcín sa v súčasnosti testuje na ľuďoch a 13 z nich je v záverečnej fáze testovania.

Spojené kráľovstvo 2. decembra ako vôbec prvá krajina na svete oficiálne schválilo očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech na všeobecné použitie. Vakcína bude najskôr podávaná rizikovým skupinám, ako sú ľudia žijúci alebo pracujúci v domovoch s opatrovateľskou starostlivosťou, osoby staršie ako 80 rokov či zdravotnícky personál.

Očakáva sa, že Spojené štáty tento mesiac tiež schvália vakcínu na všeobecné použitie, píše AFP. Belgicko, Francúzsko a Španielsko oznámili, že v januári začnú s očkovaním najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. V Moskve v sobotu začali s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, pripomína AFP. Ako prvých zaočkujú zdravotníckych, sociálnych a pedagogických pracovníkov.