Kurz plánuje hromadné testovanie na KORONAVÍRUS v Rakúsku zopakovať

VIEDEŇ - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že hromadné testovanie na nový koronavírus, ktoré sa začne tento týždeň, chce zopakovať, a to v najviac zasiahnutých regiónoch, u ľudí v rizikových zamestnaniach a v najviac ohrozených spolkových krajinách. Informovala o tom agentúra APA.

"Hromadné testovanie sa samozrejme zopakuje," zdôraznil Kurz. "Teoreticky by bolo skvelé pretestovať dva alebo tri razy celé obyvateľstvo," povedal. Tým by sa podľa neho podarilo vírus "takmer zničiť". Problémom sú však dostupnosť i logistika, ozrejmil. Počas prvého decembrového víkendu sa uskutoční prvé hromadné testovanie, ktoré absolvujú učitelia i zamestnanci materských škôl. V dňoch 5. a 6. decembra, čiže po skončení tvrdého lockdownu, bude testovaných zhruba 200.000 osôb. V dňoch 7.a 8. decembra prebehne testovanie všetkých 40.000 policajtov. Krátko pred Vianocami sa bude konať plošné testovanie zvyšných obyvateľov Rakúska, pričom účasť na ňom je dobrovoľná. Hromadné testovanie na koronavírus sa v metropole Viedeň bude konať od 2. do 13. decembra.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Odborníci hromadné testovanie síce podporujú, no žiadajú, aby malo cielenú stratégiu. "Myslím si, že je zodpovednosťou nás všetkých, aby sme v Rakúsku túto pandémiu zvládli čo najlepšie," povedal Kurz. Vysoké počty nakazených považuje za potvrdenie toho, že druhý lockdown bol nevyhnutný, a to napriek tomu, že mnohí prísne opatrenia kritizujú. V stredu bude rakúska vláda rozhodovať o možnom uvoľnení aktuálne platného lockdownu, ktorý trvá do 6. decembra, pričom k možnému postupnému uvoľňovaniu je podľa Kurza potrebné pristupovať obozretne.

Rakúska vláda rozošle respirátory triedy FFP-2 starším obyvateľom, ktorí patria k najviac ohrozeným skupinám. Kurz vysvetlil, že po tom, čo sa zabezpečilo prerozdelenie respirátorov medzi lekárov a zdravotnícky personál, je ich už k dispozícii dostatok aj pre ostatných ľudí. "Nie je to samozrejme liek na všetko. Popri masových testoch je to ďalší krok v boji s pandémiou," povedal. V Rakúsku pribudlo za 24 hodín z pondelka na utorok 3033 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a 141 súvisiacich úmrtí, čo je nový rekord v počte denného prírastku obetí. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva. Od začiatku pandémie malo pozitívne výsledky testov 285.506 Rakúšanov, vyliečilo sa 227.497 nakazených. Celkovo podľahlo v Rakúsku komplikáciám spôsobeným ochorením COVID-19 3325 ľudí. Hospitalizovaných je 4482 osôb, z toho sa 691 nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Rakúsko plánuje počas Vianoc sprísniť pravidlá vstupu do krajiny

Rakúska vláda plánuje zaviesť počas vianočných sviatkov prísne obmedzenia vstupu do krajiny po návrate z rizikových oblastí. Cestujúci prichádzajúci z krajín, kde je počet nakazených koronavírusom za sedem dní vyšší ako 100 na 100.000 obyvateľov, budú musieť ísť do povinnej desaťdňovej karantény. Pre agentúru APA medializované správy o sprísnenom režime cestovania počas Vianoc potvrdili aj miestne úrady. Opatrenia sa dotknú všetkých štátov susediacich s Rakúskom, a teda aj Slovenska. Obmedzenia majú vstúpiť do platnosti pred Vianocami a trvať najmenej do 10. januára. Dôvodom dlhého trvania cestovných obmedzení je neskorší termín pravoslávnych Vianoc. Cieľom je zabrániť tretej vlne nákazy a kolapsu zdravotníckeho systému.

Ľudia v karanténe budú testovaní na prítomnosť koronavírusu najskôr po piatich dňoch od návratu. Kedy presne vstúpi nariadenie do platnosti, zatiaľ nie je jasné. Podľa denníka Kronen Zeitung sa majú sprísniť kontroly na hraniciach a na letiskách. Opatrenia sa údajne zameriavajú najmä na Rakúšanov, ktorí chcú počas sviatkov vycestovať do rizikových krajín na Balkáne či do Turecka. Kronen Zeitung poukázal v tejto súvislosti na údaje ministerstva vnútra, podľa ktorých pribudlo v Turecku v pondelok viac ako 31.000 nakazených a v Srbsku viac než 6000.

Ľudia, ktorí sa vrátia z dovolenky v rizikovej krajine, si budú musieť v práci podľa spomínaného denníka vziať dovolenku, keďže to, že boli v rizikovej oblasti, nebude slúžiť ako ospravedlnenie pre ich neprítomnosť v zamestnaní. Týka sa to napríklad návratov z lyžovačiek vo Švajčiarsku. Aktuálne je možné do Rakúska pricestovať s negatívnym testom na koronavírus, ktorý nie je starší ako 72 hodín, pripomína stanica ORF.