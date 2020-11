Štyroch francúzskych policajtov obvinili z útoku na hudobného producenta

Voči trom policajtom vzniesli obvinenia z "úmyselného násilia zo strany osoby, ktorá má verejnú moc", a z "falšovania", štvrtého z "úmyselného násilia". Sudca dvoch ponechal vo vyšetrovacej väzbe, zatiaľ čo druhých dvoch podmienečne prepustil.

Policajtov zadržali po tom, čo sa na internete objavilo video zachytávajúce, ako útočia na producenta Michela Zeclera, keď chcel skôr v priebehu mesiaca vstúpiť do svojho hudobného štúdia. Štvoricu dočasne postavili mimo služby a v nedeľu predviedli pred sudcu. Prokuratúra žiadala vyšetrovaciu väzbu pre troch policajtov, ktorí fyzicky napadli Zeclera, a súdne preskúmanie konania štvrtého, ktorý hodil kanister so slzotvorným plynom do suterénu budovy, kde došlo k útoku.

Zdroj: TASR/AP/Thibault Camus

V sobotu sa vo Francúzsku uskutočnili masové protesty proti policajnému násiliu a novému návrhu zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo zhotovovať a zverejňovať zábery policajtov pri výkone služby. Návrh zákona tento týždeň schválila dolná komora francúzskeho parlamentu, v januári budú o ňom rokovať senátori.

Politickí komentátori tvrdia, že zábery útoku, ktoré ako prvý zverejnil server Loopsider, by sa nikdy nedostali na verejnosť, ak by už platil zmienený kontroverzný návrh zákona. Takáto legislatíva by podľa kritikov skomplikovala prácu novinárov a sťažila dokumentovanie prípadov neprimeraného policajného násilia či zneužívania služobného postavenia. Vláda naopak v súvislosti s návrhom poukazuje na potrebu ochrany policajtov.