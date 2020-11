Diablov brloh! Šokujúce VIDEO podzemnej skrýše pedofila, chlapca (7) zdržal v zajatí dlhých 52 dní

Po chlapcovi pátrali už od prvých chvíľ policajti, vojaci aj dobrovoľníci. Všetko bolo márne. Čas plynul a do popredia sa predierala mrazivá myšlienka, že školák už nie je medzi živými. Kopylov však "šliapol vedľa". Svojim "úlovkom" pochválil na dark webe. Do vyšetrovania sa zapojil Interpol. Generálny tajomník Jürgen Stock sa vyjadril, že chlapec je doma vďaka obetavým špecialistom a rýchlym zásahom orgánov z celého sveta.

Po chlapcovej záchrane polícia zverejnila zábery, ktoré zachytávajú strašidelné miesto. Chlapca tu údajný pedofil väznil 52 dní. Priestory sú pochmúrne. Nízke stropy, holé steny, posteľ... To všetko odizolované od vonkajšieho sveta. Aby nikto nič nepočul.

Ruské špeciálne jednotky však únoscu úspešne zadržali. A našli aj chlapca. V čase, keď vtrhli do domu, bol s Kopylovom. Sedeli na pohovke. Dieťa malo spočiatku vyčítať policajtom, že rozbili okno. "Toto okno si nemal rozbiť," mal podľa portálu Daily Mail povedať školák, ktorého dlhé dni v zajatí poznačili.

V súvislosti s jeho stavom sa v médiách hovorí aj o "vymývaní mozgu". Bol emocionálne rozhodený. Smial sa, plakal. Nečudo. Z traumatizujúceho zážitku sa bude pravdepodobne spamätávať dlho.

Na zdravotný stav dieťaťa si po jeho záchrane posvietili lekári. Potrebná je samozrejme pomoc psychológov. No aktuálne je už v náručí šťastných rodičov. Stretnutie po toľkom čase bolo veľmi emotívne.

