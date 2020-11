KORONAVÍRUS Dánsky minister odstúpil pre nariadenie utratiť všetky norky, vláda čelí kríze

Vláda čelí počas koronavírusovej pandémie doposiaľ najväčšej kríze po tom, čo začiatkom tohto mesiaca nariadila utratiť všetky norky chované na farmách s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu vrátane jeho zmutovaného kmeňa. Kabinet však neskôr pripustil, že toto nariadenie nemalo právny základ.

"Chcem, aby premiérka Mette Frederiksenová urobila to isté," uviedol líder opozície z liberálnej strany Venstre Jakob Elleman-Jensen v súvislosti so stredajšou rezignáciou Mogensa Jensena. "Chcem, aby premiérka uznala, že keď urobí chybu, je to jej zodpovednosť," dodal.

Dánsko, ktoré je najväčším producentom kožušín z noriek, v dôsledku rozšírenia zmutovanej verzie nového koronavírusu na norkových farmách oznámilo pred dvoma týždňami likvidáciu všetkých týchto zvierat. Dánska polícia vtedy odhadovala, že zlikvidovať bude treba 15 až 17 miliónov noriek chovaných na 1100 farmách.

Vláda nariadila likvidáciu všetkých noriek po zistení vedcov, že zmutovaný kmeň nového koronavírusu oslabuje schopnosť tvorby protilátok a môže spôsobiť, že budúce vakcíny proti novému koronavírusu budú neúčinné, píše agentúra Reuters.

Dánsky úrad pre potravinovú bezpečnosť (DVFA) v stredu oznámil, že všetky norky na dánskych farmách, kde boli zistené zmutované formy nového koronavírusu, boli utratené. Úrad však nešpecifikoval, o aký počet týchto zvierat sa presne jednalo. Uviedol iba, že k likvidácii noriek došlo na 284 farmách, čo predstavuje približne štvrtinu ich populácie v krajine, píše agentúra DPA.

Podľa štúdie Univerzity v Aarhuse sa počas posledných týždňov dôvera Dánov vo vládu prepadla po nariadení zlikvidovať všetky norky v krajine. V polovici novembra vláde dôverovala približne polovica opýtaných v porovnaní s údajmi z júla tohto roku, keď vláde dôverovalo viac ako 75 percent respondentov. Napriek klesajúcej popularite vláda navrhla legislatívu zakazujúcu chov noriek do konca roku 2021, pripomína Reuters.