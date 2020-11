Český režisér prekonal Covid-19: Zachránili ho sociálne siete! Skoro som zomrel, odkazuje popieračom

Aj napriek tomu, že čísla pozitívnych prípadoch u našich českých susedov klesajú, dlho boli na alarmujúcej úrovni. Filmár Jiří Sádek vo svojom poslednom príspevku, keď odchádzal z nemocnice, tvrdí, že dodržiavali všetky opatrenia. No aj následkom istej ľahkovážnosti a neinformovanosti, sa chorobou infikoval on, aj jeho manželka.

Práve preto sa rozhodol viesť si akýsi internetový covidový denník. Na sociálnej sieti popísal priebeh choroby od prvého dňa. Ako dostal s manželkou vysoké teploty, čo potom robili, ako ich ničil dusivý kašeľ. Sádek popísal aj to, ako zvládali chorobu len s niekoľkomesačným bábätkom, ale aj o útrapách s venčením svojho domáceho miláčika.

DEN 19: Checking out. Odcházím po svých. Sám jsem sem nepřišel. Izolovaná sanitka pro pacienty jako jsem já mě veze... Uverejnil používateľ Jiri Sádek Pondelok 9. novembra 2020

"Čo ešte s chorobou prichádza, je náhly pocit zodpovednosti voči druhým ľuďom a aj viny za to, že by som ich mohol nakaziť. Nikomu to neprajem," napísal na štvrtý deň Sádek.

Skončil v nemocnici

Na desiaty deň, ak by boli tri dni bez príznakov, mala manželom skončiť karanténa. Avšak opäť nastúpili teploty. Jiří sa na sociálnej sieti zveril aj s tým, že mu niečo "stále bublá" za rebrami a kašeľ je neutíchajúci. A práve to mu zrejme zachránilo život.

"Po mojom poslednom reporte som dostal stovky správ s tým, že to nie sú normálne príznaky, aby som vyhľadal pomoc. A naozaj. Pozoroval som sa a potom prišlo peklo, nemohol som sa nadýchnuť," píše režisér.

DEN 12 REPORT: Aneb jak mi má sociální síť, vy všichni tady, ušetřili spoustu utrpení a možná i zachránili kejhák. Když... Uverejnil používateľ Jiri Sádek Utorok 3. novembra 2020

Po tom, čo naveľa prišla sanitka a odviezla režiséra do nemocnice, mu bola zisteňá embólia pľúc. Ako následok neutíchajúceho kašľa. "Ak by som nešiel do nemocnice na popud priateľov na sociálnej sieti, bolo by zle," opísal režisér, ktorý je momentálne už uzdravený a z nemocnice odiśiel po svojich. Ako však napísal, doliečenie si bude vyžadovať ešte nejaký čas, ako aj lieky.