Predseda parlamentu Kollár je stále v ohrození života: Mal by absolvovať ďalšiu riskantnú operáciu

Boris Kollár sa svojim priaznivcom prihovára z nemocnice cez sociálne siete. Na videách sa snaží budiť dojem, že jeho zdravotný stav sa zlepšuje. No bohužiaľ, nie je to tak. Po nehode mu lekári našli v tepne tromb, ktorý sa môže uvoľniť do hlavy, kde by mohol spôsobiť fatálne následky, až smrť.

Jedinou možnosťou je ďalšia operácia

Aj preto je predseda parlamentu fixovaný. Podľa našich informácií, zasadalo konzílium lekárov z viacerých nemocníc, aby sa rozhodli, ako tromb z tepny dostať von. „Jedinou možnosťou je operácia. A to cez hlavu,“ povedal jeden zo zdrojov. Stále však nie je rozhodnuté, kedy by k operácií malo prísť, keďže ide skutočne o vážnu a riskantnú operáciu. Doteraz sa ho nepodarilo liekmi rozpustiť. Tromb je, podľa lekárov, krvná zrazenina, ktorá po uvoľnení môže upchať žilu alebo tepnu a môže zastaviť prítok krvi do životne dôležitých orgánov.

Zdroj: Facebook/Boris Kollár

Do funkcie sa vráti až po liečbe

Odborníci netušia, či tromb mal už Boris Kollár pred nehodou, alebo mu ho spôsobili zranenia pri októbrovej búračke. K zdravotnému stavu svojho šéfa sa poslanci odmietli vyjadriť. Jeho hovorkyňa Michaela Jurcová nám stručne napísala, že Boris Kollár je stabilizovaný a podrobuje sa procesu rekonvalescencie. „Návrat k výkonu funkcie možno očakávať až po úspešnom absolvovaní liečby v dobe niekoľkých týždňov. Predseda parlamentu zároveň v rámci možností zdravotného stavu sleduje aj aktuálne politické dianie doma či v zahraničí a komunikuje telefonicky s najbližšími pracovníkmi a rodinou,“ uviedla Jurcová.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

V pravidelnom kontakte s lídrom Sme rodina je aj predseda poslaneckého klubu Peter Pčolinský. „Rozprávame sa niekoľkokrát do týždňa, s ohľadom na to, ako sa práve cíti po zdravotnej stránke,“ povedal pre topky.sk s tým, že nielen on, ale aj iní kolegovia boli už navštíviť svojho šéfa. Podľa Pčolinského slov, Boris Kollár denne sleduje aktuálne politické dianie. K zdravotnému stavu predsedu parlamentu sa odmietol vyjadriť. „O jeho zdravotnom stave informuje jeho najbližšia rodina, preto by som nerád podával informácie v tomto smere,“ dodal.

Podľa našich informácií Boris Kollár má často veľké bolesti. Aj s bežnými vecami mu pomáha zdravotný personál v nemocnici sv. Michala, alebo rodinní príslušníci, ktorí ho navštevujú.