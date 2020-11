Trump pripustil víťazstvo Bidena... potom svoje slová poprel: Je to klamstvo! Nič neuznávam

"(Biden) vyhral, ​​pretože voľby boli zmanipulované," napísal Trump na twitteri. Americké médiá prisúdili Bidenovi vo voľbách z 3. novembra 306 hlasov v zbore voliteľov, zatiaľ čo úradujúci republikánsky šéf Bieleho domu Trump ich získal 232.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg