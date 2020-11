KORONAVÍRUS Nemocniciam v Grécku hrozí kolaps: Zatvárajú všetky typy škôl

ATÉNY - Grécko v sobotu oznámilo, že pre rýchle šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 je nútené dočasne - do 30. novembra - zatvoriť všetky typy škôl, vrátane materských a detských centier. Ako dôvod vláda uviedla, že pre nárast počtu nakazených hrozí kolaps zdravotníckeho systému.

Minister zdravotníctva Vasilis Kikilias vysvetlil, že zatvorenie základných škôl "bolo tým posledným, čo sme chceli urobiť. Toto opatrenie je dôkazom, aká vážna je situácia". Stredné školy v Grécku sú zavreté od tohto pondelka a študenti majú dištančnú výučbu, dodala agentúra AFP. Väčšina európskych krajín sa medzitým, napriek opakovanému zvýšeniu počtu infikovaných, rozhodla nechať školy otvorené - na rozdiel prvých celoplošných lockdownov v marci a apríli, keď boli školy vo väčšine krajín zavreté.

Svetová zdravotnícka organizácia už dávnejšie upozornila, že zatváranie škôl by malo byť "tým najextrémnejším opatrením". V Grécku platí od 7. do 30. novembra nariadenie o obmedzení pohybu obyvateľstva a ekonomických aktivít, v rámci čoho je od 21.00 h do 05.00 h miestneho času zákaz vychádzania. Od konca októbra sa smrtnosť infikovaných koronavírusom nového typu v Grécku zvýšila štvornásobne a počet laboratórne potvrdených prípadov nákazy sa zdvojnásobil - na zhruba 3000 prípadov denne.

Agentúra AFP dodala, že v Grécku je na jednotkách intenzívnej starostlivosti k dispozícii 1143 lôžok - v piatok bolo 830 z nich obsadených. "Nasledujúce týždne budú mimoriadne kritické," uviedol vo štvrtok grécky predseda vlády Kyriakos Mitsotakis v gréckom parlamente, kde poslancov informoval o novom lockdowne, v poradí druhom v krajine od marca. Grécko, ktoré má 10,9 milióna obyvateľov, zaznamenalo od začiatku pandémie - od konca februára - 997 úmrtí a 69.675 nakazených, pričom väčšinu týchto prípadov evidujú za posledné štyri mesiace. Najväčším ohniskom nákazy je druhé najväčšie mesto krajiny, Solún.