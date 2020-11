Novozvolený prezident USA Biden odcestoval s rodinou do prázdninového domu v Rehoboth Beach

Novozvolený americký prezident Joe Bide

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik, Pool

WASHINGTON - Novozvolený americký prezident Joe Biden smeruje do plážového mesta Rehoboth Beach v štáte Delaware a strávi tam určitý čas so svojou rodinou. Bude to jeho prvý oddych od práce na preberaní vedenia krajiny od minulého týždňa, keď bolo oznámené jeho volebné víťazstvo. Informácie priniesla vo štvrtok tlačová agentúra AP.