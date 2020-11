KORONAVÍRUS Izrael začal klinické testy vakcíny, žiaci sa vrátili do škôl

Ak budú ich testy úspešné, tak v apríli či máji budúceho roka začne v krajine tretia fáza testovania s 30.000 dobrovoľníkmi. V prípade úspechu by vakcína mohla byť pre širokú verejnosť dostupná koncom budúcoročného leta, informuje denník The Guardian.

Testy vykonáva Izraelský inštitút pre biologický výskum (IIBR), nad ktorým má dohľad ministerstvo obrany. Vakcínu BriLife začal inštitút v marci testovať na zvieratách. Minulý týždeň oznámil, že od kompetentných úradov získal súhlas na začatie ďalšej fázy testovania.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Od nedele, ktorá je v Izraeli začiatkom pracovného aj školského týždňa, sa zároveň do školských lavíc mohli po šiestich týždňoch vrátiť žiaci prvého stupňa základných škôl. Do školy však teraz budú prváci až štvrtáci chodiť len štyri dni v týždni, a to po menších skupinách, tak, aby ich v jednej triede bolo naraz maximálne 20. Rovnako ako učitelia pritom budú musieť v triede nosiť rúško. Deti mladšie ako šesť rokov sa do materských škôl v Izraeli mohli vrátiť už pred dvoma týždňami, v prvej fáze uvoľňovania epidemiologických opatrení, pripomína agentúra DPA.

Od nedele je zároveň v Izraeli povolené skupinové modlenie sa s účasťou maximálne do desať a na otvorených priestranstvách 20 osôb. Svoje prevádzky zároveň od tohto dňa mohli znovu otvoriť kaderníctva či salóny krásy. Od budúcej nedele by k nim mali pribudnúť aj ďalšie podniky, ako napríklad pouličné obchody.

Zdroj: Getty Images

Izrael nariadil 18. septembra druhý celoplošný lockdown po tom, ako v krajine výrazne stúpol počet nakazených novým koronavírusom, vďaka čomu krajina dosiahla jednu z najvyšších úrovní nákazy v prepočte na obyvateľa na svete, pripomína agentúra AP. Od začiatku októbra však už počty infikovaných opäť klesajú a opatrenia sa postupne uvoľňujú.

Tamojšie ministerstvo zdravotníctvo v nedeľu informovalo, že za predošlý deň pribudlo v krajine 218 nových prípadov nákazy, čo je výrazne menej ako vyše 9000 nakazených, ktoré v krajine hlásili 30. septembra. Agentúra DPA však v tejto súvislosti upozornila aj na skutočnosť, že v sobotu sa dáva v Izraeli tradične testovať menej ľudí ako v iné dni. Za predošlých šesť dní v krajine pribúdalo denne v priemere 737 nakazených.

V Izrael dosiaľ zaznamenali 314.778 prípadov nákazy a 2553 súvisiacich úmrtí.