KORONAVÍRUS Kritická situácia v Česku, vláda sa rozhodla pritvrdiť a prijala opatrenia

PRAHA - Česká vláda sa v pondelok rozhodla znovu pritvrdiť a prijať opatrenia, ktoré by mali pomôcť zastaviť masívne sa šíriaci koronavírus. Kabinet rozhodol o zákaze nočného vychádzania (s výnimkou cestovania do zamestnania a podobne) a čiastočne aj denného vychádzania. Zákaz platí od stredy 28. októbra do polnoci v utorok 3. novembra.

Nové opatrenia oznámil v pondelok neskoro večer na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Roman Prymula (za hnutie ANO), ako napísal spravodajský portál Novinky.cz.

Až na výnimky nebudú môcť ľudia vyjsť von z domu medzi 21.00 h SEČ a 05.00 h SEČ. Cez deň budú môcť ísť ľudia mimo domu len za prácou a podnikaním a cestovať len za rodinou a blízkymi osobami. Takisto budú môcť ísť nakúpiť základné životné potreby ako potraviny, lieky, hygienické potreby, pohonné hmoty alebo krmivo pre zvieratá - alebo zaistiť potreby svojim blízkym a príbuzným.

V noci dostanú výnimku ľudia na cestu do zamestnania, na neodkladné cesty a na prechádzku so psom do 500 metrov od domova. Ďalším opatrením je zavedenie práce z domu (home office). "To by malo byť prikázané všade tam, kde je to možné," oznámil minister s tým, že sa to týka všetkých štruktúr, štátnych aj neštátnych.

Vláda rokovala o opatreniach na videokonferencii od 14.00 h SEČ. Prizvaní boli aj ekonomickí experti, ktorí sa na prísnejších opatreniach zhodli s kabinetom. Tvrdšie kroky avizoval už v nedeľu český premiér Andrej Babiš. Vtedy vyzval ľudí, aby dodržiavali všetky opatrenia, a uviedol, že keď sa nestane zázrak, bude musieť vláda znovu ďalej opatrenia sprísňovať.

Do konca týždňa by sa malo vyjasniť, či núdzový stav v Česku bude trvať až do začiatku decembra - ten znamená aj vyššie právomoci vlády. Tá má ešte v pondelok zvažovať núdzový stav na mimoriadnej schôdzi. O predĺžení stavu núdze však musí požiadať poslancov. Poslanecká snemovňa bude o tom hlasovať v piatok 30. októbra. Tohtoročný druhý núdzový stav platí od 5. októbra do 3. novembra, dodal portál Novinky.cz.

Veľké vianočné trhy v Prahe tohto roku nebudú

Oslavy Vianoc v českej metropole Praha budú tento rok z dôvodu koronavírusovej pandémie v obmedzenej podobe; budú chýbať tradičné veľké trhy a sprievodné akcie. V pondelok to oznámil radný Jan Chabr.

Strom na Staromestskom námestí stáť bude, do úvahy podľa radného prichádza aj niekoľko stánkov. Vianočné trhy v Prahe každoročne organizuje spoločnosť Taiko, uvádza portál Novinky.cz. Trhy sú podľa Chabra spoločenskou udalosťou, na ktorej býva veľká koncentrácia ľudí.

"Z tohto dôvodu by bolo s ohľadom na epidemiologickú situáciu nevhodné usporadúvať vianočné trhy v rozsahu, na aký sme zvyknutí," uviedol. Dodal, že magistrát nechce oslavy Vianoc úplne vypustiť, a to aj z psychologických dôvodov. Atmosféru tak na Staromestskom námestí zaistí tradičný veľký smrek a vianočná výzdoba.

Zrušenie trhov sa bude týkať tých, ktorých organizuje spoločnosť Taiko na Staromestskom námestí, Námestí republiky a v dolnej časti Václavského námestia. Pri menších trhoch v iných častiach metropoly bude magistrát podľa Chabra rokovať s mestskými časťami. Oproti tomu v Zlíne sa zatiaľ pokračuje v kompletných prípravách vianočných trhov, povedal v pondelok hovorca zlínskej radnice Tomáš Melzer. Vianočné trhy zatiaľ nezrušili ani Pardubice; porušili by tak zmluvu s koncesionárom.

Na historickom námestí v Chebe zasa so stavbou pre vianočné trhy, ktoré bývajú rozsahom aj návštevnosťou v Karlovarskom kraji najväčšie, už začali. V akej podobe budú, mesto ešte nevie, a prípravy sa zatiaľ obmedzujú na výzdobu, ktorá by počas Vianoc mohla na námestí zostať, aj keby sa trhy pre šírenie nákazy konať nemohli, povedal starosta Antonín Jalovec.

Vianočné trhy nemajú chýbať ani v Hradci Králové. Tento rok sa podľa hovorkyne mesta Kateřiny Šmídovej presunú z Masarykovho námestia na Veľké námestie do priestoru ku Katedrále svätého Ducha. Radnica tiež zníži počet vianočných stromov z troch na dva a v pláne má mesto rozsvietenie stromu na Veľkom námestí. V mestách ako Ústí nad Labem alebo Kladno radnice s plánovaním trhov vyčkávajú a rozhodnú sa až podľa situácie.