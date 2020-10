Voľby v USA sa blížia: FOTO Trump odovzdal svoj hlas na Floride

Trump hlasoval v meste West Palm Beach na Floride, ktorá je jeho novým domovským štátom. Prezident odhlasoval vo volebnej miestnosti umiestnenej v knižnici, iba osem kilometrov od rekreačného komplexu Mar-a-Lago, ktorý je teraz jeho súkromnou rezidenciou. Po tom, ako vyšiel z volebnej miestnosti, novinárom povedal: "Dal som hlas chlapíkovi menom Trump." Zároveň využil príležitosť opäť zaútočiť na korešpondenčné hlasovanie, ktoré je už dlhší čas predmetom jeho kritiky, varujúc, že tento spôsob nebude nikdy taký bezpečný, ako keď voliči prídu odovzdať svoj hlas osobne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Prezident označil atmosféru vo volebnej miestnosti ako "perfektnú a veľmi prísnu". "Bolo to veľmi bezpečné hlasovanie - omnoho bezpečnejšie, než keď posielate obálku, to vám môžem povedať. Rád volím osobne, som staromódny typ," dodal. Trump tiež uviedol, že v sobotu ho ešte čakajú "tri veľké predvolebné mítingy" v štátoch Severná Karolína, Ohio a Wisconsin. "Počul som, že si na Floride, ako aj všade inde vedieme veľmi dobre," vyhlásil pri odchode. Volebné víťazstvo na Floride je pre obhájenie mandátu šéfa Bieleho domu nevyhnutné. V tomto štáte totiž okrem jedného triumfoval celkový víťaz volieb neustále od roku 1964, pričom žiadny republikán sa bez víťazstva na Floride nedostal do funkcie lídra USA už takmer storočie.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Florida, ktorá ponúka 29 voliteľských hlasov, je najväčším "súťaživým štátom" (tzv. swing state) a kľúčovým pre získanie 270 voliteľských hlasov potrebných pre celkové víťazstvo vo voľbách. Väčšina prieskumov ukazuje, že na Floride pred Trumpom tesne vedie demokratický kandidát Joe Biden. Historická bilancia naznačuje, že ak tu Trump prehrá, pravdepodobne príde o svoje druhé funkčné obdobie v prezidentskom úrade. Trump podľa tlačovej agentúry Reuters zmenil svoj trvalý pobyt z New Yorku na Floridu pred rokom. V predchádzajúcich prezidentských voľbách hlasoval i so svojou manželkou Melaniou na strednej škole ležiacej iba niekoľko blokov od jeho mrakodrapu Trump Tower na Manhattane.