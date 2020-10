Ďalší problém pri vývoji vakcíny proti KORONAVÍRUSU: Zomrela jedna testovaná osoba

Vo vyhlásení Oxfordskej univerzity, ktorá sa podieľa na vývoji vakcíny, sa uvádza: „Po dôkladnom preskúmaní prípadu v Brazílii neexistujú obavy o bezpečnosť klinického skúšania.“ Testovací program bude po konzultácii s brazílskymi orgánmi a Univerzita v Sao Paule pokračovať.

O zosnulom sa hovorí ako o 28-ročnom Brazílčanovi, ktorý zomrel na „komplikácie“ v súvislosti s jeho koronavírusovou infekciou.

Brazil says a 28-year-old volunteer in AstraZeneca's COVID-19 vaccine trial has died of coronavirus complications. It's unknown if he received the vaccine or a placebo - G1