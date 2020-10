Európska únia predstavila sankčný mechanizmus: Porušovatelia ľudských práv si už neškrtnú

BRUSEL - Európska komisia a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell predstavili sankčný mechanizmus EÚ, ktorý má postihovať hrubé porušovanie ľudských práv v zahraničí. Oznámil to v pondelok podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Nový nástroj by mohol byť použitý voči tým, "ktorí sú zodpovední za vážne porušenie a zneužitie ľudských práv celosvetovo bez ohľadu na to, kde boli tieto činy vykonané, alebo kto je za ne zodpovedný," uviedol Šefčovič. Nástroj EÚ - podobný tzv. Magnitského zákonu - by mal podľa neho Únii "s väčšou mierou voľnosti" udeliť právomoc nariadiť zmrazenie aktív a zavedenie zákazu cestovania voči jednotlivcom.

Magnitského zákon je mechanizmus USA na potrestanie ľudí, ktorí sa v zahraničí dopustili porušenia ľudských práv, píše DPA. "EÚ je odhodlaná konať. Nový globálny režim pre sankcie EÚ v oblasti ľudských práv môže byť "silným nástrojom na ochranu tých, ktorí sa nedokážu brániť", napísal Borrell na Twitteri. Návrh musia ešte schváliť členské krajiny EÚ. Európsky parlament už dlho žiada nový sankčný mechanizmus, pripomína DPA.

Lídri členských krajín EÚ sa na príprave mechanizmu dohodli v decembri 2019. "Dohodli sme sa, že začneme prácu na globálnom sankčnom režime s cieľom reagovať na vážne porušovania ľudských práv. Mechanizmus by sa mal stať únijnou obdobou takzvaného Magnitského zákona," povedal vtedy Borrell.

Spojené štáty v roku 2012 prijali tzv. Magnitského zákon, na základe ktorého Washington zmrazil aktíva a uvalil zákaz udeľovania víz ruským činiteľom spájaným so smrťou Sergeja Magnitského, ruského právnika zatknutého v roku 2008 po tom, ako začal tvrdiť, že ruskí činitelia boli zapletení do rozsiahlych daňových podvodov. Magnitskij zomrel ako 37-ročný v moskovskom väzení v roku 2009, pričom sa predtým sťažoval na zlé zaobchádzanie.