KORONAVÍRUS Íri zaradili spiatočku: Sú prvou krajinu EÚ, ktorá sa vracia k celoštátnej karanténe

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Niall Carson/PA via AP

Aktualizované

DUBLIN - Celé územie Írska bude od stredajšej polnoci zaradené podľa tamojšieho koronavírusového semaforu do najvyššej, piatej kategórie. Znamená to, že nadobudnú účinnosť najprísnejšie karanténne opatrenia, uviedli britský denník The Guardian a írska televízia RTÉ.