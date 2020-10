Desivý návrh zákona v Holandsku: Eutanázia pre deti mladšie ako 12 rokov!

AMSTERDAM - Holandsko chce povoliť aktívnu eutanáziu deťom do dvanástich rokov. To by rodičom umožnilo v budúcnosti legálne zabiť ich nevyliečiteľne choré deti. Kresťanskí politici tento krok veľmi kritizujú.

Je etické, aby rodičia zabíjali svoje nevyliečiteľne choré deti? Tento scenár by sa čoskoro mohol stať v Holandsku realitou. Ako uvádza britský The Sun, vláda plánuje legalizovať aktívnu eutanáziu pre deti vo veku od 1 do 12 rokov. Kresťanskí politici sú zdesení.

Holandsko chce povoliť eutanáziu deťom do 12 rokov

Podľa holandského ministra zdravotníctva Huga de Jongeho by zmena doterajších pravidiel „pomohla malej skupine nevyliečiteľne chorých detí, ktoré nemajú nádej a neúnosne trpia“.

V utorok politik povedal parlamentu, že nevyliečiteľne choré deti vo veku od 1 do 12 rokov by mohli pravdepodobne mať prístup k eutanázii. Podľa NL Times sa odhaduje, že by to postihovalo každý rok iba asi 5 až 10 detí.

Kresťanskí politici sú šokovaní

Kresťanskí politici reagovali na vyhlásenie ministra zdravotníctva šokovane. „Aktívne ukončenie života je veľmi ťažká a diferencovaná otázka a kde sú hranice?“, cituje denník hovorcu strany Kresťanská únia. „Existuje celé spektrum - sme proti eutanázii u detí, ktoré sa nepovažujú za mentálne spôsobilé, ale nie sme proti paliatívnej sedácii.“

Podľa denníka The Sun predstavitelia zdravotníctva v súčasnosti pracujú na konečnej verzii navrhovanej smernice spolu s prokuratúrou a odbornými lekárskymi organizáciami, aby bola smernica jasná.

Musia deti súhlasiť s vlastnou smrťou?

V súčasnosti nie je známe, či by smrteľne choré deti museli osobne súhlasiť so smrteľným zákrokom, alebo či je na rodičoch, aby prijali toto rozhodnutie v ich mene. V Holandsku je v súčasnosti povolená eutanázia pre deti vo veku od 12 do 16 rokov, ak sú rodičia zapojení do procesu rozhodovania a zároveň súhlasia s koncom života.