Obrovský cirkevný škandál v USA: Kňaz si to rozdával s dominami priamo na oltári! Zasiahol arcibiskup

Americké mesto Pearl River v štáte Louisiana sa stalo dejiskom cirkevného škandálu, ktorý spôsobil, že arcibiskup v New Orleans spálil kostolný oltár.

Arcibiskup v New Orleans Gregory Aymond nechal odstrániť a zhorieť kostolný oltár

Sexuálny čin medzi katolíckym kňazom a dvoma domínami, ktorý sa údajne stal na oltári kostola v Louisiane, bol podľa zodpovedného arcibiskupa „démonickým zneuctením“.

Travis Clark bol údajne prichytený pri natáčaní sexuálneho styku s dvoma ženami, ktoré médiá nazvali „Dominas“, na jeho služobnom oltári. "Jeho obscénne správanie bolo poľutovaniahodné. Jeho zneuctenie oltára v kostole bolo démonické. Som nahnevaný na jeho činy," uviedol Aymond v piatok vo videu. „Keď boli podrobnosti jasné, odstránili sme oltár a nechali ho spáliť. Zajtra posvätím nový oltár.“

