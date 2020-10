Škandalózne podozrenie v Rusku! Putinova priateľka Alina Kabajevová vraj po pôrode zmizla

Už mnoho rokov sa tvrdí, že Vladimir Putin má pomer s ruskou bývalou gymnastkou Alinou Kabajevovou. Samotný Putin nikdy oficiálne nepotvrdil svoj vzťah s ňou, iba oznámil, že je zamilovaný a šťastný. V roku 2008 moskovský časopis tvrdil, že Putin a Kabajevová boli vo vzťahu. Krátko na to bolo vydávanie časopisu zastavené.

Zdroj: Profimedia

Vladimir Putin si svoj súkromný život stráži ako štátne tajomstvo

Šéf Kremľa si stráži svoj súkromný život ako štátne tajomstvo. Dokonca aj identita jeho dvoch detí z manželstva s Ljudmilou Alexandrovnou Očeretnou, s ktorou sa rozviedli v roku 2014, je pod zámkom. Moskovský zdroj britskému bulvárnemu denníku The Sun povedal, že Putinove dcéry už roky žijú pod falošnou identitou so sfalšovanými občianskymi preukazmi. „Je posadnutý bezpečím svojej rodiny.“

Zdroj: Profimedia

Putinova priateľka Alina Kabaeva je nezvestná: Porodila Putinove dvojčatá?

Alinu Kabaevu nikto nevidel na verejnosti od roku 2018. Britský The Sun špekuluje, že 37-ročá žena, ktorá je tiež bývalou členkou ruskej Štátnej dumy, porodila Putinove dvojčatá na moskovskej klinike minulý rok v apríli. To samozrejme Putin nepotvrdil. Kým sa tak nestane, zostáva to iba ďalšou fámou o milostnom živote šéfa Kremľa.