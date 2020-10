Trump chce stiahnuť vojakov z Afganistanu do konca roka: Svoju chorobu nazval šťastím v nešťastí

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že Spojené štáty by mohli stiahnuť všetky svoje jednotky z Afganistanu do konca tohto roka. Informovala o tom agentúra DPA.

"Malý zvyšný počet našich odvážnych mužov a žien slúžiacich v Afganistane by mal byť doma do Vianoc!" napísal Trump v tvíte, bližšie podrobnosti však neposkytol. Trumpovo vyjadrenie prišlo necelý mesiac pred prezidentskými voľbami v USA, pred ktorými republikánsky šéf Bieleho domu zaostáva v prieskumoch za svojím demokratickým vyzývateľom Joeom Bidenom.

Zredukovanie počtu amerických vojakov pôsobiacich v zahraničí bolo jednou z hlavných tém Trumpovej predvolebnej kampane v roku 2016 a prezident sa teraz snaží ukázať, že plní svoj sľub ukončenia "nekonečných vojen", píše agentúra AFP. V polovici septembra Trump povedal, že chce v skorom čase znížiť počet amerických vojakov v Afganistane na 4000.

Zdroj: TASR/AP Photo/Patrick Semansky

Vo februári Spojené štáty podpísali s afganským militantným hnutím Taliban mierovú dohodu zameranú na ukončenie najdlhšej vojny v dejinách USA. Na základe tejto dohody by mali Afganistan opustiť všetci zahraniční vojaci, a to do 14 mesiacov výmenou za bezpečnostné záruky Talibanu.

Trump nazval svoje ochorenie "šťastím v nešťastí"

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že experimentálna liečba proti koronavírusu, ktorú mu poskytol elitný tím lekárov, by mala byť sprístupnená bežným Američanom, uviedla vo štvrtok agentúra AP. V stredajšom videu nakrútenom v Ružovej záhrade Bieleho Domu Trump tvrdí, že chce, aby mali Američania prístup k rovnakej liečbe ako on, a zároveň sľubuje, že bude bezplatná.

Prezident ďalej vyhlásil, že sa cíti "úplne úžasne", a nákazu koronavírusom nazval "šťastím v nešťastí". Trumpovi výnimočne podávali experimentálnu zmes protilátok, ktorú vyvinula americká farmaceutická spoločnosť Regeneron Pharmaceuticals. Bezpečnosť a účinnosť tejto liečby nebola doposiaľ potvrdená.

Podľa agentúry AP prezident ani jeho doktori nemôžu účinnosť liečby s určitosťou potvrdiť. Väčšina ľudí sa z ochorenia COVID-19 vylieči. Trump mal pozitívny test na nový koronavírus minulý štvrtok po tom, čo sa nákaza potvrdila u jednej z jeho najbližších poradkýň Hope Hicksovej. V pondelok večer miestneho času ho prepustili z nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone po troch dňoch hospitalizácie. Trump sa len deň po prepustení z nemocnice vrátil v utorok do Oválnej pracovne Bieleho domu.