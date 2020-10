Trump priznal, že sa necítil dobre: Ďalšie dni budú pre mňa skúškou! Uvidíme, čo sa stane

"Teraz sa cítim oveľa lepšie, tvrdo pracujeme na tom, aby som sa úplne zotavil," uviedol ďalej Trump, ktorého hlas bol podľa svetových agentúr trochu zastretý a viditeľne sa mu ťažšie dýchalo. Verí, že sa "čoskoro" vráti do Bieleho domu a teší sa na pokračovanie kampane pred novembrovými prezidentskými voľbami. Nasledujúce dni budú podľa neho "skutočnou skúškou" v ďalšom priebehu jeho choroby: "Uvidíme, čo sa stane v najbližších dňoch."

Trump vo videu zdôraznil, že nemal inú možnosť ako pokračovať v práci z nemocnice. "Nemal som na výber. Len som nechcel zostať v Bielom dome," povedal s tým, že mu bola ponúknutá i alternatíva "zamknúť sa" a liečiť vo svojom sídle.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!