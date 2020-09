Neskutočná hrdinka: Tehotná žena zachránila manžela pred žralokom

Ilustračné foto

MIAMI - Mal by to byť vlastne pekný rodinný výlet. Podľa denníka Dailymail mladý pár a jeho rodina cestovali na svojej súkromnej lodi pri súostroví Florida Keys. Potom však manžel Andrew Eddy išiel do vody šnorchlovať - ​​a zaútočil na neho asi tri metre dlhý žralok býčí.