Rodinná tragédia: Chcela pozornosť, teraz je mŕtva! Matka sa nešťastnou náhodou obesila

Anglické mesto Winchester momentálne zasiahla strašná rodinná tragédia. Mladá matka sa začiatkom marca náhodne obesila po hádke so svojím priateľom, aby upútala partnerovu pozornosť. Ellu Lomasovú (24) našiel jej partner Bradley po tom, čo sa obesila na schodoch. Akákoľvek pomoc pre mladú ženu prišla neskoro. Teraz vyplávajú na povrch nové tragické podrobnosti prípadu.

Mladá matka sa náhodne obesila

Ako v súčasnosti informuje The Sun, pár sa predtým pohádal na večierku. V obave, že ju partner nebude dosť milovať, sa nakoniec obesila. To bol najnovší výsledok vyšetrovateľov. Začínajúca účtovníčka preto náhodne zomrela po tom, ako sa zúfalo snažila prilákať záujem svojho priateľa.

Bola pod veľkým stresom

Krátko pred smrťou sa údajne Ella priznala svojej matke v emotívnom rozhovore: "Moje očakávanie, ako by ma mal niekto milovať, je príliš veľké. Nemyslím si, že Bradley ma miluje viac." Lindsay Johnstoneová, matka Elly, vo vyhlásení uviedla: "V poslednej dobe bola veľmi vystresovaná rôznymi vecami. Bola hlavnou živiteľkou rodiny, hlavnou účtovníčkou, ktorá sa o všetko starala a viedla domácnosť."

Rodina si je istá: Smrť Elly bola nehoda

Podľa jej matky Ella pred smrťou neuspela na skúške, ktorá by bola dôležitá pre jej ďalšie zamestnanie. Okrem toho došlo k zložitému vzťahu s jej otcom, ktorý bol uväznený pre podozrenie zo závažných trestných činov. Ellin priateľ Bradley bol po tom, čo sa stalo, šokovaný. "Náš vzťah bol perfektný. Milovali sme jednoduché veci v živote, pokiaľ sme boli spolu," uviedol vo vyhlásení. „Ella nikdy predtým nič také neurobila [...] a preto si myslím, že by sa to nikdy nemalo stať."

Keď 6. marca dorazili záchranári do domu Elly, pre mladú matku už nemohli nič urobiť. Napriek početným resuscitačným opatreniam mladá žena zomrela. Zanecháva za sebou svojho priateľa Bradleyho a svoju dcéru. Koroner aj rodina Elly sú si istí: Jej tragická smrť bola nehoda.