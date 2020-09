Mohutný požiar v talianskej Ancone: FOTO Hasiči okamžite zasahovali, mesto zahalil hustý dym

Z miesta požiaru stúpali do ovzdušia mohutné kúdoly hustého štipľavého dymu. Úrady vyzvali miestnych obyvateľov, aby neotvárali okná na svojich domoch. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete ani zranení.

A massive #fire has broken out in the #Italian port of #Ancona, in an area with factories containing potentially toxic material, covering the city with acrid smoke. Residents are urged to keep windows closed. No reports of casualties or injuries. #incendio https://t.co/jZiP0Joxac pic.twitter.com/RMYXWN5gUs