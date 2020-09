VIDEO Ďalší utečenecký tábor v plameňoch: Stany sú v poriadku, primátor je znepokojený

Primátor mesta Samos spresnil, že horieť začalo pri registračnom centre. Dodal, že stany v tábore požiar nezachvátil. Napriek tomu uviedol, že je znepokojený. Minulý týždeň totiž požiar zničil utečeneckých tábor na ostrove Lesbos. Ubytované tam boli tisíce žiadateľov o azyl, ktorí sa po požiari ocitli bez strechy nad hlavou.

Fire in Vathy, Samos camp. Firefighters at the scene but still unclear the extent of the blaze. #Covid_19 #Samos pic.twitter.com/YpqZm6wTSc