Prvá globálna PREDPOVEĎ vývoja pandémie: Experti varujú, hrozí nám smrtiaci december!

Podľa predpovedí amerických expertov do 1. januára 2021 tu budeme mať dokopy 2,8 milióna úmrtí na COVID-19, čo je zhruba o 1,9 milióna viac, než je ich v súčasnosti. "Táto prvá celosvetová predpoveď ponúka naozaj skľučujúce závery. Podľa všetkého nás čaká smrtiaci december, obzvlášť v Európe, centrálnej Ázii a USA," uviedol riaditeľ IHME Christopher Murray. Podľa neho sa dá katastrofálny scenár zvrátiť len tým, že budeme dodržiavať jasné pravidlá, ktorými sú nosenie rúšok, sociálny dištanc a obmedzenie zhromažďovania sa ľudí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

Inštitút zverejnil tri možné scenáre vývoja pandémie:

Najhorší scenár

Nastane v prípade, ak používanie ochranných pomôcok ostane na súčasnej úrovni a vlády jednotlivých štátov budú pokračovať v uvoľňovaní obmedzujúcich opatrení. To by viedlo až k štyrom miliónom obetí do konca tohto roka.

Najlepší scenár

V tomto prípade hovoríme o dvoch miliónoch obetiach. Vtedy by musela byť povinnosť nosenia rúšok zavedená takmer všade a jednotlivé krajiny by museli začať sprísňovať opatrenia na dodržiavanie spoločenského odstupu hneď po tom, ako by úmrtnosť na COVID-19 prekročila hranicu osem ľudí na jeden milión.

Najpravdepodobnejší scenár

Povinnosť nosenia rúšok a uvoľňovanie obmedzujúcich opatrení ostanú zachované na súčasnej úrovni. Za týchto okolností sa počet obetí pandémie do konca roka podľa odhadov vyšplhá na 2,8 milióna.

Zdroj: TASR/AP Photo/Andre Penner

To najhoršie má prísť v zime

Vedci z IHME podotýkajú, že pri dodržiavaní fungujúcich opatrení by bolo možné do konca roka zachrániť 750-tisíc ľudí. Práve tento počet predstavuje rozdiel medzi najlepším a najpravdepodobnejším scenárom. Každý z nich v každom prípade predstavuje výrazné zvýšenie počtu úmrtí na COVID-1. Z veľkej miery je to spôsobené pravdepodobným sezónnym nárastom prípadov na severnej pologuli. Doteraz pandémia mala veľmi podobný priebeh ako sezónny výskyt zápalu pľúc. Ak ostane táto podobnosť zachovaná, potom krajiny na severnej pologuli môžu očakávať stále viac prípadov nákazy počas neskorej jesene až zimných mesiacov. "Špeciálne obyvatelia severnej pologule musia byť s príchodom zimy veľmi ostražití, pretože práve v tomto období sa koronavírus veľmi ľahko šíri," upozornil Murray.

Podľa prognózy inštitútu najviac obetí v prepočte na obyvateľa zaznamenajú v Holandsku, Španielsku a na Panenských ostrovoch. Z pohľadu regiónov bude mať najvyšší počet úmrtí do 1. januára ten americký (zhruba 960 000), ďalej európsky (667 811), africký (79 583), Východné Stredozemie (cca 168 000), Juhovýchodná Ázia (738 000) a Západný Pacifik (191 600). Murray rovnako vystríha pred tzv. kolektívnou imunitou, ktorá nastáva vtedy, keď sa veľká časť komunity stáva imúnna voči vírusu po tom, ako prekonala nákazu. "Kolektívna imunita ignoruje vedu a etiku a jej dôsledkom sú úmrtia, ktorým sa dalo predísť. Je to odsúdeniahodné," uzavrel.