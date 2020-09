Ďalší brutálny čin policajtov v USA: VIDEO Mužovi dali na hlavu vrece! Daniel sa udusil

Incident sa odohral v nočných uliciach New Yorku. Hoci sa zatýkanie odohralo ešte pred smrťou georga Floyda, na verejnosť sa dostala až teraz. Na zberejnených záberoch vidno, ako skupina policajtov zatýka nahého muža.

Podľa BBC ide o 41-ročného Daniela, ktorý trpel mentálnymi poruchami. Na Daniela zavolal policajtov jeho brat, preto mal jednu zo svojich duševných epizód. Na záberoch vidno, ako skupina policajtov zatýka nahého Daniela. ten sedí pokojne na zemi a policajti mu na hlavu nasadzujú vrece.

Zdroj: reprofoto - Twitter/Bloomberg QuickTake

V USA sa pri zákrokoch vrece používa na to, aby ochránilo policajtov pred uhryznutím a slinami zadržaného, Vo svete malo pri tomto zákroku zomrieť už niekoľko väzňov. Nahý Daniel prosí policajtov, aby mu vrece z hlavy dali dole, pričom si policajt všimne, že z neho vytekajú tekutiny. Následne mu pritlačí hlavu na cestu a niekoľko minút mu ju tak drží, pričom opakuje, aby prestal zvracať.

“I placed a phone call for my brother to get help. Not for my brother to get lynched.”



Daniel Prude's family has released video of his arrest, sparking protests. Prude, a Black man, died of asphyxiation after Rochester police put a spit hood on his head pic.twitter.com/IHv9rqbQ1M