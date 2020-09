Koronakríza uvrhne do chudoby ďalších 47 miliónov žien a dievčat, tvrdí OSN

Ilustračné foto

NEW YORK - Koronavírusová pandémia a jej dôsledky uvrhnú ďalších 47 miliónov žien a dievčat do extrémnej chudoby a prehĺbia už existujúce nerovnosti. Vyplýva to z najnovšej správy, ktorú v stredu zverejnila OSN, informuje agentúra DPA.