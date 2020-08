Záhadná smrť milionára: Otrávený v sexklube? Polícia pátra po podozrivej Ukrajinke

Megabohatý Rumun Constantin Dinescu je mŕtvy. Ako píše The Sun, 69-ročný muž mal byť otrávený v sexklube. Milionár známy svojou láskou k luxusným saniam a drahému umeniu sa 9. augusta údajne zrútil v aute neďaleko klubu. O niekoľko dní neskôr zomrel v nemocnici v Bukurešti.

Primiešali mu niečo do nápoja?

Podľa polície bol tú noc v klube s dvoma ukrajinskými ženami. Jedna z nich mu údajne niečo primiešala do nápoja. „Hovorí sa, že žena z Ukrajiny povedala, že by mu dala niečo do pohára,“ informovali miestne rumunské médiá. "Nepil ani nefajčil, ale to hovorili aj dievčatá," pokračuje. Rumunská polícia potvrdila pre The Daily Beast, že smrť muža bola klasifikovaná ako „podozrivá“.

Podozrivý z krádeže

Dinescu sa už raz postaral titulky pre podozrenie z účasti na krádeži umeleckých diel v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. V roku 2012 boli z Kunsthalle v holandskom Rotterdame ukradnuté práce v hodnote viac ako 66 miliónov eur. Rumunskí zlodeji si vzali Picassov "Tete d'Arlequin" a Monetov "Charing Cross Bridge".

Vyšetrovatelia sa podľa The Sun domnievajú, že obrazy boli predané Dinescovi. Hovorí sa, že v jeho dome boli tajné miestnosti, kde si uchovával drahé predmety. Nikdy však za to nebol obvinený. Dinescu sa stal podozrivým po tom, ako mu vyšetrovatelia nastražili pascu. Štyria zatknutí zlodeji sa obrátili na milionára, aby potvrdili, že majú tie obrazy. Podľa týchto správ milionár im skočil na lep a vyšetrovatelia už boli pripravení ho zatknúť. On však podľa The Daily Beast od ponuku na kúpu stiahol.

Obrazy sa nikdy nenašli

Obrazy sa nikdy nenašli. Matka jedného z uväznených uviedla, že ich spálila v kachliach, aby ochránila svojho syna. Neskôr stiahla svoje svedectvo po tom, ako sa niektoré umelecké diela objavili na čiernom trhu. Vyšetrovatelia našli v ženinom dome zvyšky klincov a plátna, nie je však jasné, či pochádzajú z ukradnutých umeleckých diel.

Úradníci pracujú na tom, aby zistili, kto chcel, aby bol excentrický zberateľ umenia mŕtvy a kto mal prístup do jeho domu, aby odtiaľ prípadne odstránil všetko, čo tam bolo ukryté. Pátranie po podozrivej Ukrajinke stále prebieha.