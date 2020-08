KORONAVÍRUS WHO došla trpezlivosť: Krajiny kritizuje za vakcínový nacionalizmus

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti so snahami o vyvinutie vakcíny voči novému druhu koronavírusu vyzvala v utorok na ukončenie "vakcínového nacionalizmu" a štáty kritizovala za uprednostňovanie ich vlastných záujmov. Takéto správanie podľa šéfa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa pandémiu COVID-19 ešte viac zhoršuje, uviedla agentúra Reuters.