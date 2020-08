KORONAVÍRUS Ministerstvo zahraničia varuje: Pri vstupe do Grécka počítajte s náhodným testovaním

BRATISLAVA - Pri vstupe do Grécka je nutné počítať s náhodným testovaním prichádzajúcich osôb. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Testovanie na ochorenie COVID-19 je podľa rezortu diplomacie realizované hneď pri vstupe do krajiny, napríklad na letisku či hraničnom priechode. Na výsledok testu treba čakať asi 24 hodín v individuálnej izolácii na adrese uvedenej vo vstupnom formulári. "V prípade, že je výsledok testu pozitívny, je testovaná osoba povinná zostať v 14-dňovej karanténe. Porušenie karanténneho nariadenia sa trestá pokutou vo výške 5000 eur," približuje MZVEZ.

Najneskôr 24 hodín pred vstupom do Grécka je povinné tiež vyplnenie on-line formulára. V ňom cestujúci uvedú údaje, napríklad odkiaľ cestujú, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu pobytu v Grécku.

Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci e-mail o registrácii v on-line systéme a v deň príchodu do Grécka osobný QR kód, ktorý musí predložiť pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe. Ak sa preprava začína skôr než v deň príchodu do Grécka, cestujúci môžu napríklad nastúpiť na palubu lietadla po predložení potvrdzujúceho e-mailu.