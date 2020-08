Cichanovská podala sťažnosť na voľby, na protestoch sa nezúčastní

Cichanovská sa však zároveň obrátila so sťažnosťou na bieloruskú Ústrednú volebnú komisiu, v ktorej žiada anulovanie výsledkov volieb, a tiež opätovné sčítanie hlasov alebo opakované hlasovanie v niektorých hlasovacích miestnostiach.

"Tím sa rozhodol, že (Cichanovská) sa nezúčastní na protestoch, aby sa vyhla provokáciám," povedala pre AFP Anna Krasulinová. "Úrady môžu vyvolať akúkoľvek provokatívnu situáciu, aby ju zadržali, a my ju potrebujeme na slobode," dodala hovorkyňa.

Oficiálne ohlásené výsledky volieb treba podľa nej anulovať v súvislosti s porušeniami volebnej legislatívy, ku ktorým došlo v priebehu sčítavania hlasov. Cichanovská vo svojej sťažnosti žiada o opätovné prerátanie hlasov odovzdaných v niektorých volebných miestnostiach.

Ak by takéto prerátanie nebolo možné, malo by sa v nich hlasovanie anulovať a opakovať, v súlade s príslušnými bieloruskými zákonmi, uvádza sa v sťažnosti. Lukašenko (65) v nedeľu podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil so ziskom 80,08 percenta hlasov a zabezpečil si tak už šiesty mandát vo funkcii bieloruskej hlavy štátu.

Svitlana Cichanovská, 37-ročná učiteľka angličtiny a prekladateľka, sa zapojila do súboja o prezidentské kreslo po tom, ako jej manžela, protivládneho blogera, pred voľbami zatkli. Vo voľbách dostala podporu 10,09 percenta voličov. Ďalší traja kandidáti získali každý menej než dve percentá hlasov.

V reakcii na výsledky volieb, ktoré mnohí považujú za zmanipulované, sa v krajine uskutočnili celonárodné protesty podporujúce opozíciu. Polícia počas nich zadržala 3000 ľudí a podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna jeden z demonštrantov zahynul.