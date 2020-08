Tragédia v Maďarsku: Poľský autobus zišiel z cesty, nehoda si vyžiadala jednu obeť a 34 zranených

Ťažké poranenia utrpeli traja pasažieri, medzi nimi je aj jedno päťročné dieťa. Obeťou nehody bol 35-ročný muž. Autobus zišiel - za doposiaľ nevyjasnených okolností - zhruba o 06.30 h z vozovky do priekopy, kde sa prevrátil na bok.

Zdroj: SITA/Ferenc Donka/MTI via AP

Do zásahu nasadili dva záchranárske vrtuľníky a 14 sanitiek, povedal hovorca maďarských záchranárov Pál Győrfi, podľa ktorého previezli všetkých zvyšných pasažierov do nemocnice na pozorovanie. Polícia dopoludnia uzatvorila úsek diaľnice v smere do hlavného mesta.