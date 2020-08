VIDEO Hrozivé výbuchy otriasli Bejrútom: O život prišlo najmenej 10 ľudí, vyjadril sa aj Izrael

Najmenej desať mŕtvych si vyžiadali dva mohutné výbuchy, ktoré otriasli v utorok libanonskou metropolou Bejrút, informovala televízia Sky News s odvolaním sa na tamojšie úrady. Podľa ministra zdravotníctva, ktorého citovala televízia al-Džazíra, utrpeli zranenia stovky ľudí.

Zdroj: TASR/AP Photo/Hassan Ammar

Výbuchy hlásili z prístavu, bolo ich počuť vo veľkých častiach mesta. Tlaková vlna rozbila sklá na oknách budov a nad mestom sa vzniesol veľký oblak dymu. K výbuchom, ktorých príčina nebola bezprostredne známa, došlo v rušnej štvrti Hamrá. Libanonské médiá zverejnili snímky ľudí uväznených v troskách, niektorých zakrvavených. "Budovy sa chvejú, všetky okná môjho bytu sú vyrazené," tweetoval jeden občan hlavného mesta.

Korešpondent AFP z miesta výbuchov uviedol, že každý obchod v tejto obchodnej štvrti zostal poškodený, taktiež mnoho áut je zničených. Na ulici bolo podľa neho mnoho zranených vrátane detí, mnohí sa ponáhľali do blízkej nemocnice. Výbuchy prišli v čase, keď Libanon čelí najhoršej hospodárskej kríze za posledné desaťročia, ktorá takmer polovicu obyvateľstva zanechala v chudobe.

AFP taktiež poznamenala, že osobitný tribunál pre Libanon v holandskom Haagu vynesie v piatok dlho očakávaný verdikt v kauze vraždy bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího a ďalších 21 ľudí, ktorí zahynuli 14. februára 2005 pri bombovom útoku v Bejrúte. Súd s páchateľmi, štyrmi údajnými členmi libanonského šiitského hnutia Hizballáh, sa koná v ich neprítomnosti.

Izrael nemá nič spoločné s utorňajšími výbuchmi v libanonskej metropole Bejrút. Podľa agentúry TASS o tom informoval izraelský štátny rozhlas Kan citujúc zdroj z izraelských politických kruhov. Podľa agentúry AFP libanonský premiér Hasan Dijáb medzitým vyhlásil stredu za deň štátneho smútku v dôsledku výbuchov, ku ktorým došlo v oblasti prístavu a ktoré si podľa predbežných informácií vyžiadali najmenej desať mŕtvych a stovky zranených. Podľa televízie al-Arabíja utrpeli zranenia aj manželka a dcéra premiéra Dijába, taktiež niekoľko jeho poradcov.

Dva masívne výbuchy mohli byť spôsobené výbušnými materiálmi zhabanými pred viacerými rokmi a uskladnenými v mestskom prístave. Uviedol to riaditeľ libanonskej tajnej služby Abbás Ibráhím. "Zdá sa, že je tam sklad obsahujúci materiál, ktorý bol skonfiškovaný pred rokmi, a zdá sa, že išlo o vysoko výbušný materiál," povedal podľa agentúry AFP Ibráhím, šéf Generálneho riaditeľstva bezpečnosti.

