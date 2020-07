Iránsky najvyšší vodca má jasný názor: USA využívajú rokovania na šírenie propagandy

TEHERÁN - Najvyšší duchovný vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí odmietol rokovania so Spojenými štátmi, pretože tie podľa neho spoločné dohovory využijú na šírenie propagandy. V piatok o tom informovala agentúra AP.

Ajatolláh sa v piatkovom televíznom prejave vyjadril, že americký prezident Donald Trump chce "využiť vyjednávanie s nami na propagandu - napríklad na rokovanie so Severnou Kóreou", čím narážal na stretnutia šéfa Bieleho domu s lídrom KĽDR Kim Čong-unom. Trump sa už v minulosti vyjadril, že USA by s Iránom rokovali "bez predbežných podmienok", no naďalej budú rozvíjať kampaň nátlaku na islamskú republiku.

Podľa Chameneího je cieľom USA, aby sa Irán vzdal svojho jadrového programu, obranných zariadení a moci v regióne. Irán v roku 2015 podpísal so Spojenými štátmi a ďalšími piatimi svetovými veľmocami (Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko) tzv. jadrovú dohodu, ktorá zaručovala uvoľnenie ekonomických sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu. Americký prezident však v máji 2018 od dohody odstúpil, pričom na Irán opätovne uvalil sankcie. Podľa Trumpa musí byť dohovor prerokovaný, pretože nezahŕňa diplomatické rozhovory o programe balistických rakiet Iránu ani úlohu Teheránu v konfliktoch v regióne.

Odpoveďou Iránu bolo postupné upustenie od takmer všetkých vyrokovaných bodov dohody, naďalej však povoľuje prístup inšpekcii OSN na svoje miesta jadrových testov, vysvetľuje agentúra. Teherán považuje uvalenie ekonomických sankcií za "zločin voči Iránu". "Sankcie sú naoko namierené na vládny systém v Iráne, ale v skutočnosti idú proti iránskemu ľudu vo vnútri krajiny," vyjadril sa iránsky vodca.