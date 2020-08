Vzbura lekárok proti sexistickej štúdii: Hromadné fotky v bikinách!

Zverejnili prácu s názvom v preklade "Prevalencia neprofesionálneho obsahu na sociálnych médiách u mladých cievnych chirurgov". V nej kritizujú, že sa chirurgičky na sociálnych sieťach prezentujú, ako sa im zachce. Takéto tvrdenie nenechali lekárky len tak a teraz začali zverejňovať ešte viac podobných fotografií.

Mnoho médií informuje o akcii žien s hashtagom #medbikini, čo sa väčšinou stretlo s podporou.

Americká lekárka Candice Myhreová píše: „Som pohotovostná lekárka a dnes preukazujem solidaritu s cievnymi chirurgičkami.“ Okrem toho ukázala fotografiu v akcii, ako pomáha človeku po nehode na lodi. "Doktorka Bikini vám zachráni život uprostred oceánu, ak vás zrazí loď,“ vysvetľuje.

Autori štúdie skúmali viac ako 200 lekárskych účtov, na Facebooku, Instagrame a Twitteri a hľadali „potenciálne neprofesionálne“ fotografie. Ako príklad uvádzali fotky s alkoholom, v nevhodnom oblečení (pre mužov je to spodná bielizeň, plavky či preoblečenie).

Tiež kontrolovali, či boli zverejnené "kontroverzné politické alebo náboženské pripomienky". Patria sem témy ako vlastníctvo zbraní alebo potraty. Výsledok zverejnili v časopise "Journal of Vascular Surgery".

I wear bikinis, I’m a first year med student, I am going to be a surgeon. #MedBikini pic.twitter.com/kQSj4HwKvG

Reakcie sa dali čakať. Mnoho žien poukazuje na to, že vo svojom voľnom čase môžu robiť, čo chcú. A môžu si obliecť alebo vziať, čo chcú. "Môžeme nosiť to, čo chceme, keď nie sme v službe a napriek tomu zachraňujeme život!", napísala Candice Myhreová v mene všetkých.

Nie len ženy, ale aj mnoho chlapov lekárov svoje kolegyne vyslovene podporujú.

you can be a doctor and wear a bikini mind blowing... shout out to all my fierce queens, fuck da haters #MedBikini pic.twitter.com/49lyZyV4He

Apparently it’s unprofessional for doctors to post social media pics wearing bikinis & drinking alcohol, so here’s me doing both. #MedBikini



Also deemed unprofessional, profanity & political talk but these dudes can fuck off b/c health care should be free at the point of care. https://t.co/Lk99jCRdrD