Španielsko je na počiatku druhej vlny nákazy: Šokujúce slová tamojšej epidemiologičky o novoinfikovaných

Koronavírus v Španielsku

Zdroj: SITA/AP

MADRID – V súvislosti so Španielskom jestvujú obavy, že krajina je na počiatku druhej vlny epidémie. Katalánsko by mohlo opäť sprísniť opatrenia proti šíreniu koronavírusovej nákazy, ak sa situácia do desiatich dní nezlepší. V pondelok to povedal šéf vlády regiónu na severovýchode Španielska Quim Torra. Regionálny premiér varoval, že v mnohých častiach Katalánska sú koronavírusové dáta podobné tým z doby pred marcovým zavedením obmedzenia pohybu v Španielsku.