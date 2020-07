Na technopárty to žilo: FOTO Polícia sa v počte účastníkov prerátala, obyvatelia z okolia zažili peklo

Z technopárty, ktorá sa konala cez víkend na lúke pri obci Hlaváčkova Lhota, znela hudba aj po nedeľnom popoludní, kedy sa mala akcia skončiť.

Na udalosť prišlo v sobotu podľa prvotných informácií polície zhruba 2 000 ľudí. Muži zákona však v nedeľu odhad znížili na polovicu. Ako v nedeľu upozornil Jan Hamáček, minister vnútra, ak by bol počet účastníkov vysoký, zasiahla by polícia. „Pokiaľ by tam tých 2 000 ľudí ostalo, tak by tam polícia zasiahla,“ povedal Hamáček.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

Posledný víkendový deň okolo šiestej večer ostávalo podľa polície na mieste stále okolo tristo účastníkov a hudba neutíchala. „Celkovo bolo na akcii 12 zvukových systémov, organizátori ich postupne vypínali. Teraz sú v prevádzke ešte štyri systémy,“ uviedla o šiestej večer policajná hovorkyňa Lucie Nováková, ktorú citoval server Novinky.cz. „Nejde o nezákonnú akciu,“ dodala.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

Ochrancovia zákona spočiatku vyčíslili, že na technopárty bolo v sobotu asi 2 000 účastníkov. Po upozornení zo strany polície a hygieny ale niektorí z nich odišli.

Neskôr policajti čísla korigovali. „Pôvodný odhad 2 000 ľudí bol len orientačný a nebol kvalifikovaný. Neskôr sme pomocou dronu situáciu zmonitorovali a spresnili. Účastníkov bolo okolo tisícky,“ povedala v nedeľu denníku Právo hovorkyňa Nováková.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

Hromadné akcie v Česku sú v rámci protikoronavírusových opatrení povolené len do počtu 1 000 osôb na jednom mieste. Viac by ich mohlo byť iba v oddelených sektoroch.

Lúku pri obci Hlaváčkova Lhota a jej okolie strážili desiatky policajtov. Dorazil aj antikonfliktný tím, psovodi či jednotky poriadkovej polície. Nechýbala ani cudzinecká polícia, lebo akcie sa zúčastnilo aj cca 200 osôb zo zahraničia, najmä z Rakúska a Nemecka.

Zdroj: Reprofoto/TnNova

Podľa Českej televízie sa technopárty rozšírila aj na okolité pozemky. Ich majitelia s tým ale nesúhlasili. „Nikto nám na to nedal sťažnosť, nijaké trestné oznámenie na to nemáme. Organizátori sa dohodli s vlastníkmi, že všetko dajú do poriadku,“ uviedla hovorkyňa polície.

„Pôvodne nás polícia informovala, či máme na pozemku technopárty. Nevedeli sme o ničom a mali sme sa skontaktovať s usporiadateľmi akcie a šli sme vyjednávať,“ uviedla televízii Nova majiteľka lúky.